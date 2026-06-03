RTX 5080・5090搭載PCが特価に、6月4日限定セール開催

セブンアールジャパンは、6月4日に24時間限定セールを開催する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で125,000円オフとなり、限定のお得な価格で提供されるという注目のイベントだ。

セールは6月4日の0:00から23:59までの24時間限定で行われる。主なセール商品として、高性能なゲーミングPC「ZEFT G62CA」が標準価格1,124,800円から125,000円オフの特価で999,800円（税抜）で販売される。送料無料で提供されるこのモデルは、Intel Core Ultra7-270K PlusのプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、多くのゲーマーにとって魅力的な選択肢となる。

さらに、「ZEFT R65XK」も、通常価格789,800円から90,000円オフの699,800円（税抜）で提供され、こちらも送料無料だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載し、GeForce RTX 5080を備えたこのPCは、重い作業にも対応可能なパフォーマンスを誇る。もう一つの目玉は、「ZEFT R61AEC」で、標準価格599,800円から56,000円オフの543,800円（税抜）となり、こちらも送料無料となる。

セールの詳細や購入は、特設ページから確認できる。他にも全10商品がセール対象となっているため、PCの新調を検討している人には絶好の機会といえる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。