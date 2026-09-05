『ハチワンダイバー』柴田ヨクサルの名を世に知らしめた、将棋に脳を焼かれた男たちのバトル【Amazonマンガ週末祭】

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9月第1週（9月4～6日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「口コミで話題の作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は柴田ヨクサルセンセイの『ハチワンダイバー』をご紹介。

「メイドコスのアキバの受け師」というパワーワードを生み出した将棋LOVE漫画

『ハチワンダイバー』の主人公・菅田健太郎は、元日本将棋連盟の奨励会員。プロ棋士になれず、賭け将棋を生業にする“真剣師”です。



実は、作者の柴田ヨクサルセンセイも、漫画家になる前はプロ棋士を目指し、奨励会の試験を受けようとしていたそうです。



なるほど。だからこんな本格将棋漫画を……とは、ならないんですよ、ええ。



なにしろ『ハチワンダイバー』は、将棋を指しているように見えて中身はほぼ格闘漫画なのです。



盤上の読み合いは攻防になり、追い込まれれば肉体まで削られそうな顔になる。菅田が深く読みへ入ると、81マスの盤面へ文字通り“ダイブ”していく。この81がタイトルの「ハチワン」です。



テレビでプロ棋士の対局を見ていると、解説員の話と秒読みの音しか聞こえないような放送なのに、漫画になると将棋盤の上で格闘しだすのですから、将棋指し漫画家ときたら……。



それでも第35巻、最終話のタイトルは「I LOVE 将棋」。



プロ棋士になれなかった主人公を、かつてプロ棋士を目指した作者が描く。ところが出来上がったのは挫折をしみじみ語る漫画ではなく、81マスの上で全力で殴り合う漫画でした。ヨクサルセンセイ、よほど将棋が好きなんでしょうなぁ。

ノリ的にはファミコン時代のゲーム「スパルタンX」みたいな話です（個人の感想です）

ハチワンダイバー

柴田ヨクサル (著)

全35巻（完結）

18,741円 ＋ポイント還元 9,385 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

奨励会でプロ棋士への道を断たれた菅田健太郎は、賭け将棋で生計を立てる真剣師として暮らしていた。そんな彼が、圧倒的な棋力を持つ女真剣師“アキバの受け師”と出会ったことで、再び将棋の奥深さへ引きずり込まれていく。盤上の81マスに潜って手を読む必殺技「ハチワンダイブ」を武器に、次々襲い来る闇将棋の刺客たちと、読みと意地と執念がぶつかる異色の将棋バトルへと身を投じていく。