トロがぎっしり！「本鮪とろたっぷり大祭」週末限定丼が登場

小僧寿しで本日から

小僧寿しは5月30日～31日、6月6日～7日の週末限定で、「本鮪とろたっぷり大祭」を開催します。

本鮪とろを中心に据えた商品をそろえたフェアで、丼や握りなど複数のメニューを展開します。

本鮪とろが主役のメニューが1069円から登場！

▲【プレミアム】切落し本鮪とろ ぎっしり丼 1598円

本鮪とろを敷き詰めた丼で、切落しのとろを使用した商品です。

▲切落し本鮪とろ入り 鮪たっぷり丼 1069円

赤身、ねぎとろ、本鮪とろを組み合わせた丼で、複数のまぐろの種類を一度に楽しめる構成です。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 10貫 1328円

本鮪中とろを含む握りのセットで、人気ネタを組み合わせた内容です。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 12貫 1490円

本鮪中とろと鮪を組み合わせた12貫のセットです。

▲本鮪中とろ入り鮪握り 15貫 1598円

本鮪中とろや鮪を含む15貫の盛り合わせで、複数人でのシェアにも対応した内容です。

756円の「プチ満足にぎり」も！

また、定番ネタを組み合わせて756円という手軽な「プチ満足にぎり」も用意します。

▲プチ満足【まぐろ】 756円

▲プチ満足【サーモン】 756円

▲プチ満足【えび】 756円

▲プチ満足【いか】 756円

▲プチ満足【穴子】 756円

丼も握りもとろ尽くし！

本鮪とろをメインにした贅沢感のあるラインアップが、1069円からというお手頃価格で登場します。丼のぎっしり感や握りのボリュームは、週末のちょっとしたご褒美として選びたくなる内容です。

こちらのフェアは5月30日～31日、6月6日～7日の週末限定なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。