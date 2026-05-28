米アマゾン、AIアニメ配信へ　Amazonプライムビデオで3作品からスタート

Amazon MGM StudiosとAmazon Web Services（AWS）は5月27日、AI生成作品の制作を支援する「GenAI Creators' Fund」を発表。同ファンドから3つの新作アニメシリーズを発注したことを明らかにした。

「GenAI Creators' Fund」は、あらゆるスタイルとバックグラウンドをもつクリエイターに、プロ仕様のAIツールと資金へのアクセスを提供するファンド。実績ある映画制作者やデジタルクリエイター、テック系スタートアップを集め、高品質の映画作品の制作を目指す組織だ。

同ファンドは最初の3作品として、BuzzFeed Studios制作の「Cupcake & Friends」、pocket.watchでチーフコンテンツオフィサーを務めるAlbie Hecht氏の「Love, Diana Music Hunters」、クリエイターJorge R. Gutierrez氏の「Punky Duck」を認定。いずれもAWS上に構築されたAI制作プラットフォーム「Project Nara」を使い、人間がAIのサポートを受ける形で制作を進めるという。

完成した作品は、後日、アマゾンの「Prime Video」でプレミア公開を予定している。