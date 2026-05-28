最大12万9000円！ アップル、iPhone下取り額アップ

日本のApple Store Onlineでは2026年5月28日現在、「iPhone 17」シリーズまたは「iPhone Air」の購入者向けに、古いiPhoneの下取り金額を増額中。最大12万9000円の割引（下取り）を受けることが可能だ。
機種ごとの最大下取り額は以下のとおり。
●iPhoneの下取り額（概要／2026年5月28日時点）
・iPhone 16 Pro Max：最大12万9000円
・iPhone 16 Pro：最大11万6000円
・iPhone 16 Plus：最大8万3000円
・iPhone 16：最大8万7000円
・iPhone 16e：最大7万円
・iPhone 15 Pro Max：最大9万7000円
・iPhone 15 Pro：最大8万6000円
・iPhone 15 Plus：最大6万8000円
・iPhone 15：最大6万8000円
・iPhone 14 Pro Max：最大8万1000円
・iPhone 14 Pro：最大6万6000円
・iPhone 14 Plus：最大4万4000円
・iPhone 14：最大4万7000円
・iPhone SE（第3世代）：最大1万9000円
・iPhone 13 Pro Max：最大6万2000円
・iPhone 13 Pro：最大5万円
・iPhone 13：最大4万1000円
・iPhone 13 mini：最大2万9000円
・iPhone 12 Pro Max：最大4万円
・iPhone 12 Pro：最大3万1000円
・iPhone 12：最大2万6000円
・iPhone 12 mini：最大1万6000円
・iPhone SE（第2世代）：最大1万1000円
・iPhone 11 Pro Max：最大2万6000円
・iPhone 11 Pro：最大2万2000円
・iPhone 11：最大2万円
・iPhone XS Max：最大1万5000円
・iPhone XS：最大1万3000円
・iPhone XR：最大1万5000円
・iPhone X：最大8000円
・iPhone 8 Plus：最大7000円
・iPhone 8：最大6000円
下取りはiPhoneの購入と同時に申し込む形で、成人のみ利用可能。端末の状態等によっては上記金額を下回ることがあるため気を付けたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります