MSI、次世代AIハブ「AI Jinni」公開へ　ローカルAI×クラウドでPC体験刷新

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、次世代のPC向けAIハブ「AI Jinni」をCOMPUTEX 2026にて公開する予定だ。この製品は、革新的な「ハイブリッドAI」アーキテクチャを特徴としている。

　AI Jinniは、クラウドの高い拡張性とローカルデータ主体の特性を融合した画期的なAIハブである。MSIはこの製品を単なるソフトウェアではなく、ハードウェア性能、プライバシー保護、エージェント機能をシームレスに統合したエコシステムと位置付けている。

　MSIが提供する「LuckyClaw」という専用エージェントAIパートナーは、カスタマイズ可能で柔軟なクラウドおよびローカルアーキテクチャを活用し、ユーザーが最先端の基盤モデルを無理なく利用できる環境を提供する。また、近年ますます重要視されるプライバシー保護に関しても、「オフライン前提」の設計で、100％ローカル処理を行う新たなRAG（Retrieval-Augmented Generation）ソリューションを導入している。

　AI Jinniにはモデル評価機能を搭載しており、4段階の評価を通じて最適な設定を自動的に見つけ出す。これによりユーザーは各デバイス間でのパフォーマンスの公平な比較を行えるため、最大限の生産性を引き出すことが可能になるという。また、ほぼ瞬時に結果を返すリアルタイム翻訳（Live Translation）といった機能もある。これにより組織やチームは、言葉の壁を超えて円滑なコミュニケーションを実現できるだろう。

　この製品によってMSIは、パーソナルコンピューティングの新たな地平を切り開くことを狙っている。クラウドとローカルの強みを兼ね備えたAI Jinniは、すべてのユーザーにとって生産性向上のための強力なエンジンとなるだろう。 

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