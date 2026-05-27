AMD Ryzen 5 9600×RTX 5080搭載PCが大幅値下げ、パソコンショップSEVENセール開催中

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、5月28日に24時間限定セールが開催される。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大66,000円オフで販売されるという。セール開始時間は5月28日0:00から、終了時間は同日の23:59までとなっており、この機会を逃せば通常価格に戻ってしまう特別な日である。
セール対象商品の中で、特に注目すべきは「ZEFT R60IH」だ。このモデルは、AMD Ryzen 5 9600 プロセッサとGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは32GB DDR5と大容量。ストレージとして2000GBのSSDを備えるこのPCは、通常価格659,800円（税抜）より66,000円オフの593,800円（税抜）で購入可能だ。送料無料という点も魅力的である。
その他にも、インテル Core Ultra7-265F プロセッサを搭載した「ZEFT Z58U」や、インテル Core Ultra7-265K プロセッサを使用した「ZEFT Z57Y」も特価で提供される。「ZEFT Z58U」は通常価格389,800円（税抜）から26,000円オフの363,800円（税抜）、「ZEFT Z57Y」は通常価格349,800円（税抜）から23,000円オフの326,800円（税抜）となっている。どちらも送料無料で手に入れられるため、大変お得だ。
セールの詳細や購入方法については、特設ページを訪れると良いだろう。全10商品が対象となっているため、それぞれのニーズに合ったPCを見つける絶好の機会だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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