24時間はーたらけますかっ。はいもちろん、AIなので。

Googleは米国時間5月19日、Google I/O 2026で新しい個人向けAIエージェント「Gemini Spark」を発表した。Geminiアプリ内で動く24時間型のエージェント。来週から米国のGoogle AI Ultra加入者向けにベータ提供予定だ。

Gemini Sparkは、ユーザーの指示のもとでデジタル生活を管理する24時間のパーソナルAIエージェントと説明されている。Gmail、Googleドキュメント、GoogleスライドなどのGoogleサービスと連携し、メール、文書、スライド、表計算にまたがった作業をまとめて処理することができる。

Sparkはクラウドで動作するため、ノートPCを閉じても、スマホをロックしても、バックグラウンドで作業を続けられる。

たとえば、毎月のクレジットカード明細から新しいサブスク料金や見落としがちな請求を探す。子どもの学校から届くメールを確認し、重要な締め切りを抜き出して家族向けの要約を作る。メールやチャットに散らばった会議メモを整理し、Google ドキュメントの文書にまとめ、プロジェクト開始用のメール案を用意するといった用途が想定されている。

外部サービスとの接続も順次拡大される。最初はCanva、OpenTable、InstacartとMCP経由で接続し、今後数週間で使えるようになるという。

ただし、許可なしで勝手に動くわけではない。Sparkは基本的にユーザーの指示のもとで動き、どのアプリに接続するか、オンにするかどうかは選択可能だ。支払い、メール送信などの重要な操作では、実行前に確認を求めるという。

今後は、Sparkにメールやテキストで話しかけられる機能、カスタムサブエージェントの作成、ローカルブラウザ操作などを夏ごろに追加する予定だ。macOS版GeminiアプリにもSparkを組み込み、ローカルファイルを使う作業や、デスクトップ上のワークフロー自動化に対応させるという。

一方で、Sparkが便利になるほど、メール、予定、文書、支払い、買い物、ブラウザ操作といった個人データへのアクセスは増えていくことになる。AIエージェントの便利さは同時に、“どこまでGoogleを信用して任せられるか”という線引きをユーザーにあらためて迫るものになりそうだ。