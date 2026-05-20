3分でわかるGoogle I/O 2026まとめ

Googleは5月19日、開発者会議「Google I/O 2026」で、AIを「質問に答えるツール」から「作業を進めるエージェント」に進化させる複数の新機能を発表した。主な発表内容としては、Gemini Omni、Gemini 3.5、Google Antigravityの強化、Gemini Sparkなど。Googleでは一連の発表を、AIをすべての人にとってより役立つものにする取り組みと説明している。

今回の目玉機能が、動画版の“Nano Banana”と説明された新モデル「Gemini Omni」だ。Google DeepMindのCTOであるKoray Kavukcuoglu氏は、Gemini Omniを「あらゆる入力から、まずは動画を生成できるモデル」と説明した。テキスト、画像、音声、動画を入力として組み合わせ、高品質な動画を作れるほか、会話で動画を編集できるのが特徴だ。

物理的な自然さを含む、世界への理解が深いことが特徴。既存の動画をもとに、「照明を暗くする」「彫刻を泡のような素材に変える」「音楽に合わせて建物の明かりを点灯させる」といった編集が会話だけでできる。キャラクターの一貫性や物理表現、前の場面とのつながりを保ちながら編集が可能だ。クリエイター向けAI制作ツール「Google Flow」でも使えるようになる。

Geminiアプリでは、新しい個人向けAIエージェント「Gemini Spark」が発表された。Sparkはユーザーの指示により動作し、どのアプリと連携するかはユーザーが選ぶ仕組みだ。金銭の支出やメール送信のような重要な操作では、実行前に確認を求める設計だとしている。信頼済みテスター向けに今週から展開され、米国のGoogle AI Ultra加入者向けベータ版は来週から提供予定。

CanvaなどとのMCP接続も同日から開始し、今後数週間でSparkがツールを使った作業を進められるようになるとしている。さらに、Sparkにテキストやメールで依頼する機能、カスタムのサブエージェント作成、ローカルブラウザー操作なども追加予定だ。macOS版GeminiアプリにもGemini Sparkを今夏に導入し、ローカルファイルを使う作業にも対応するという。

開発者向けでは「Google Antigravity 2.0」が発表された。スタンドアロンのデスクトップアプリで、複数のAIエージェントを並列に動かし、タスクを実行させるためのプラットフォームになる。動的なサブエージェント、バックグラウンド自動化のためのスケジュールタスク、Google AI Studio、Android、Firebaseとの連携機能も備える。

Antigravity関連では、ターミナルから使用する「Antigravity CLI」、プログラムからエージェント機能を利用する「Antigravity SDK」、Google Cloudプロジェクトと直接つなぐGemini Enterprise Agent Platform向けの連携も発表された。Gemini APIには「Managed Agents」も導入された。単一のAPI呼び出しで、推論し、ツールを使い、隔離されたLinux環境でコードを実行するエージェントを立ち上げられる。Googleはこれらを、単発のプロンプトから、常時動作する協調型エージェントへの移行を支える基盤と位置づけている。

さらに、Google検索もエージェント化が進められる。米国のGoogle AI ProおよびUltra加入者から順に、検索内でAntigravityを使ってミニアプリのようなカスタム体験を作れるようにすると説明した。たとえば、健康管理のためのトラッカーを検索から作らせ、レビュー、地図、地域データ、天気などのリアルタイム情報を取り込んで継続的に使う、といった利用を想定している。生成UI機能は今夏、無料で全ユーザーに提供される予定だ。

Google I/O 2026では、生成AIがGoogleのサービス群にさらに広く組み込まれることになった。Gemini Omniは「シミュレーション向けの動画を作る」、Gemini Sparkは「作業を進める」、Antigravity 2.0は「複数のAIエージェントを動かして開発や業務を進める」ための基盤となる。生成AIはチャット相手ではなく、インフラに組み込まれた“必須のツール”となりつつある。