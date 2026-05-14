34型IPSウルトラワイドが5万円台、JAPANNEXT「JN-IPS34UQ2-HSC6」発売
JAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、34インチのIPSパネルを搭載したウルトラワイド液晶モニター「JN-IPS34UQ2-HSC6」を、5月14日から56,980円の直販価格で発売する。
JN-IPS34UQ2-HSC6は、3440×1440のUWQHD解像度を持ち、フルHDの約2.4倍という広大な作業スペースを提供する。21:9のアスペクト比により、多数のウィンドウを同時に表示可能で、業務効率が向上するとしている。IPSパネルの採用により、視野角上下左右178°の広視野角を実現し、sRGB100%の色再現性も確保されている。
モニターは最大65WのUSB-C給電に対応し、対応PCと接続すればケーブル一本で映像出力と電源供給が可能で、デスク周りをすっきりと保つことができる。さらに、KVM機能の搭載により、キーボードやマウスの切替がスムーズになり、一台のモニターでデスクトップPCとノートPCをシームレスに利用できる。
長時間の使用にも配慮し、AdaptiveSync技術によるティアリングの防止や、ブルーライト軽減モードを装備。また、モニターを最大120mmの範囲で昇降調整可能なスタンドを備え、使用者の最適な姿勢をサポートする。複数の接続オプションも備えており、HDMI 2.0やDisplayPort 1.2といった一般的な接続端子も完備。さらにVESAマウント対応で、柔軟な設置が可能だ。
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