23.8インチで200Hz対応、JAPANNEXTのコスパ系ゲーミングモニター発売

JAPANNEXTは5月14日、23.8インチIPSパネルを採用した200HzのフルHDゲーミングモニター「JN-IPS238G200F2-HSP」を21,980円で発売すると発表した。

23.8インチの「JN-IPS238G200F2-HSP」はフルHD（1920×1080）解像度で、高リフレッシュレートの200Hzと0.5msの高速応答速度に対応している。この仕様により、視覚的に滑らかなゲーム体験を約束し、FPSなどのゲームにおける迅速かつ正確な動きを可能にするという。そして、広視野角や高色域を持つIPSパネルによって、映像はどの角度から見ても鮮やかで美しいだろう。

また、モニターのスタンドは高さ調整が可能で、最大110mmの昇降機能を搭載し、必要に応じて縦置きにも対応する。スイーベル機能も備えており、左右への動きも自在だ。これにより、ユーザーのスタイルや使用シーンに合わせて最適な位置でモニターを利用できる。

接続オプションとして、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2ポートを装備しており、様々なデバイスとの互換性を確保している。特に、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、コンソールゲームでも滑らかな映写を行う。この他、ゲーム中のティアリングを防止するAdaptiveSync(FreeSync)や、長時間使用時の目の負担を軽減するブルーライト軽減モードなども搭載している。

「JN-IPS238G200F2-HSP」は、購入可能なオンラインプラットフォームとして、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングでの取り扱いが確認できる。また、2年間のメーカー保証も付属している。