75インチの大迫力！ JAPANNEXTが4K対応大型ディスプレイを発売
JAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、75インチのIPSパネルを搭載した大型4K液晶モニター「JN-iE75U-M」を5月14日に発売する。ECサイト限定での販売となり、価格は179,800円となっている。
新製品「JN-iE75U-M」は、解像度3840×2160の4Kディスプレイを搭載し、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。視野角は上下左右176°で、どの角度から見ても色やコントラストが安定しているため、映画鑑賞やプレゼンテーション、デジタルサイネージとして幅広く利用が可能だ。
最大輝度300cd/m²、sRGB:100%と広色域を実現し、画像や動画を色鮮やかに表現する。また、HDRにも対応しており、よりリアルで深みのある映像を楽しむことができるという。HDMI 2.0×3を含む多様なインターフェースを備え、さまざまな機器との接続が簡単に行える。
USBメモリ再生機能を利用し、コンテンツを簡単に表示可能なデジタルサイネージとしても使用可能である。電源オン後の自動再生には対応していないが、リモコン操作でメニューや音量調整、入力切替を行える。さらに、製品には2年保証が付属され、3年保証モデルや5年保証モデルも用意されている。
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