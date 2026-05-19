グーグルの新しい動画生成AI、まもなく発表か

Xより

AIプラットフォームのSousakuAIが5月19日、Googleの次世代動画生成モデルとみられる「Google Veo 4/Omni」への近日対応を予告した。X公式アカウントで「Google Veo 4/Omni」が同サービスに間もなく導入されるとしており、リリース情報をフォローで案内すると告知している。

ただし、Googleは「Veo 4」または「Gemini Omni」という名称の動画生成モデルを正式発表していない。Omniについては、9to5Googleが5月11日、一部のGeminiユーザーに「Create with Gemini Omni」という表示が出たと報じていた。表示された説明文では、動画のリミックスや、チャット内での編集、テンプレートの利用などが示唆されていた。

Googleは5月19日から20日にかけて開発者会議「Google I/O 2026」を開催する予定で、基調講演は5月19日10時PTに予定されている。VeoやGemini関連で新たな発表をする可能性はあるが、現時点では「Veo 4/Omni」の仕様や、提供時期、料金を含む利用条件などは明らかになっていない。

📢【重大予告】「Google Veo 4/Omni」が SousakuAI に間もなく降臨！ 📢



世界中が注目する Google の次世代動画生成モデル Google Veo 4/Omni が、間もなく SousakuAI で正式解禁されます！ 🎥 ⚡️



圧倒的な映像美と、さらに進化した物理挙動の安定性をその手で体感できるまで、あと少し。



🎁… pic.twitter.com/4oRATxRHUn — Sousaku AI (@sousakuai) May 19, 2026