グーグルの新しい動画生成AI、まもなく発表か

AIプラットフォームのSousakuAIが5月19日、Googleの次世代動画生成モデルとみられる「Google Veo 4/Omni」への近日対応を予告した。X公式アカウントで「Google Veo 4/Omni」が同サービスに間もなく導入されるとしており、リリース情報をフォローで案内すると告知している。
ただし、Googleは「Veo 4」または「Gemini Omni」という名称の動画生成モデルを正式発表していない。Omniについては、9to5Googleが5月11日、一部のGeminiユーザーに「Create with Gemini Omni」という表示が出たと報じていた。表示された説明文では、動画のリミックスや、チャット内での編集、テンプレートの利用などが示唆されていた。
Googleは5月19日から20日にかけて開発者会議「Google I/O 2026」を開催する予定で、基調講演は5月19日10時PTに予定されている。VeoやGemini関連で新たな発表をする可能性はあるが、現時点では「Veo 4/Omni」の仕様や、提供時期、料金を含む利用条件などは明らかになっていない。
📢【重大予告】「Google Veo 4/Omni」が SousakuAI に間もなく降臨！ 📢— Sousaku AI (@sousakuai) May 19, 2026
世界中が注目する Google の次世代動画生成モデル Google Veo 4/Omni が、間もなく SousakuAI で正式解禁されます！ 🎥 ⚡️
圧倒的な映像美と、さらに進化した物理挙動の安定性をその手で体感できるまで、あと少し。
🎁… pic.twitter.com/4oRATxRHUn
On our way to I/O 2026. See you at 10am PT tomorrow! pic.twitter.com/bUXuMDpiuj— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 18, 2026
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります