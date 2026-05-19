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グーグルの新しい動画生成AI、まもなく発表か

2026年05月19日 14時20分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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Xより

　AIプラットフォームのSousakuAIが5月19日、Googleの次世代動画生成モデルとみられる「Google Veo 4/Omni」への近日対応を予告した。X公式アカウントで「Google Veo 4/Omni」が同サービスに間もなく導入されるとしており、リリース情報をフォローで案内すると告知している。

　ただし、Googleは「Veo 4」または「Gemini Omni」という名称の動画生成モデルを正式発表していない。Omniについては、9to5Googleが5月11日、一部のGeminiユーザーに「Create with Gemini Omni」という表示が出たと報じていた。表示された説明文では、動画のリミックスや、チャット内での編集、テンプレートの利用などが示唆されていた。

　Googleは5月19日から20日にかけて開発者会議「Google I/O 2026」を開催する予定で、基調講演は5月19日10時PTに予定されている。VeoやGemini関連で新たな発表をする可能性はあるが、現時点では「Veo 4/Omni」の仕様や、提供時期、料金を含む利用条件などは明らかになっていない。

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