AMD、PCIe版「Instinct MI350P」発表。既存サーバーでLLMが動くエンタープライズAIの本命

米AMDは、企業内でのAI運用（エンタープライズAI）に最適化された最新GPU「AMD Instinct MI350P PCIe」を発表した。これまでHPCや大規模クラウド向けが中心だったMI350シリーズに、汎用性の高いPCIeフォームファクターモデルが加わることになる。

既存のサーバーにInstinctのパワーを

Instinct MI350P PCIeは、最新のAMD CDNA 4アーキテクチャーを採用したAIアクセラレーターだ。最大の特徴は、多くの企業が標準的に採用しているPCIeスロットに対応した点にある。

これにより、高価な専用設計のサーバーを新規導入することなく、既存のラックマウントサーバーなどのインフラを活用して、LLM（大規模言語モデル）の推論や微調整（ファインチューニング）といったAI業務を自社環境（オンプレミス）で実行することが可能になる。

大容量メモリーと電力効率を両立

スペック面では、HBM3eメモリーを採用することで圧倒的なメモリー帯域幅を確保。エンタープライズAIで求められる大規模なデータ処理を低遅延でこなす性能を備えている。また、PCIe版となることで、電力設計や冷却要件が緩和されており、データセンター全体の運用コスト（TCO）削減にも寄与するという。

AMDのJack Huynh氏は、「すべての企業がAIの力を享受できるよう、柔軟なハードウェアの選択肢を提供することが重要だ」と、その狙いを語っている。

NVIDIA H100/H200への強力な対抗馬に

現在、エンタープライズAI市場ではNVIDIAの独走が続いているが、AMDはオープンなソフトウェアプラットフォーム「ROCm」の拡充と、このMI350P PCIeの投入により、その牙城を崩しにかかる。

特に、既存のx86サーバー資産を活かしつつ、最新のAIパフォーマンスを手に入れたい企業にとって、MI350Pは有力な選択肢となるだろう。発売時期や詳細なベンチマーク結果については、今後の続報を待ちたい。