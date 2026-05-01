ASUSがVARRELとスポンサー契約、ROG製品でeスポーツ強化へ

ASUS JAPANは5月1日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」とeスポーツ事業を展開するCELLORBのプロeスポーツチーム「VARREL」とのスポンサーシップ締結を発表した。今回の契約でROGは、ゲーミングモニターやデバイスを提供することにより、VARREL選手の競技活動をサポートする。

ASUSの「Republic of Gamers（ROG）」は、「ROG Ace Esports コレクション」を展開し、世界中のeスポーツチームとの連携を深めてきた。今回のスポンサーシップ締結により、日本市場への注力が本格化する。「ROG Harpe Ace」シリーズの超軽量ゲーミングマウスやラピットトリガーを搭載した「ROG Falchion Ace」などが、VARREL選手たちの日々のトレーニングおよび公式大会で大きな武器となることが期待される。

CELLORBの代表取締役、佐久間衡氏は、「ASUSの協力により、選手たちの技術を最大限に引き出し、世界を目指していく。ROGとのパートナーシップは新たな価値創造への大きな推進力となる」とコメントしている。ASUS JAPANも、「ROGのスローガン『For Those Who Dare』に共鳴し、共に日本のゲーミングシーンに貢献していく」との意欲を示している。

本契約のきっかけは2025年9月にNico選手に最速610Hzのゲーミングモニター「ROG Strix XG248QSG Ace」を提供したことだった。選手たちはこれを「最強の武器」とし、国内外の大会での勝利を目指す。今後もASUS JAPANとVARRELが共に新たな挑戦を続けていく。