MSI「PRO MP273QW E14」発表　27型/WQHD/144Hz対応のIPSビジネスモニター

エムエスアイコンピュータージャパンは、5月21日に新しいビジネスモニター「PRO MP273QW E14」を発売する。この製品はフルHDの約1.8倍の情報量を誇るWQHD解像度、リフレッシュレート144Hz対応の高画質IPSパネルを搭載し、急速に変化するビジネスシーンでの効率的なワークスペース構築をサポートする。

PRO MP273QW E14はスタイリッシュなホワイトデザインを採用し、オフィスや受付での設置に適している。高精細なWQHD解像度で美しい文字や画像表示を実現し、複数のアプリやウィンドウを効果的に管理できる。これにより作業効率が向上する点が特徴だ。また、リフレッシュレート144Hzの滑らかな映像表示により、目の疲労を軽減し、広視野角で複数人利用にも適している。

製品の機能面では、スピーカー機能が内蔵されているため、外部スピーカーが不要になり、PCやスティックデバイスからの音声を直接再生できる。さらに、台座部にはスマートフォンスタンドが設けられており、着信や通知をすぐに確認できるのも便利だ。ミニPCとの電源連動機能やブルーライトカット機能など、多彩な機能を備え、使用者の快適性を追求している。