【RTX 5090が14.1万円オフ】ハイエンドゲーミングPCが激安の24時間限定セール

セブンアールジャパンは、5月14日に『2026/5/14 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で141,000円の値引きがあり、コストパフォーマンスに優れた製品を手に入れるチャンスだ。

セール対象の主力商品には、「ZEFT G62CB」が含まれる。このPCは、intel Core Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載しており、ハイエンドなゲーム体験が可能だ。メモリは128GB DDR5、ストレージは4TB SSDという大容量で、随所に最新技術を取り入れている。通常価格1,367,800円が141,000円オフの1,226,800円（税抜）で提供され、送料無料での購入が可能だ。

他にも、「ZEFT Z55IH」や「ZEFT R67BA」など多彩なモデルがセール対象となっている。例えば、ZEFT Z55IHは、intel Core Ultra7-265Fを搭載し、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード搭載で、ゲーム以外にもビデオ編集などの用途にも適した性能を持つ。特価523,800円（税抜）で、通常価格から56,000円の割引がかかっている。



また、ZEFT R67BAは、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとRadeon RX 9070XT搭載し、価格を抑えつつ、十分な性能を発揮するモデルだ。こちらは21,000円の割引で特価328,800円（税抜）となる。

なお、セール期間は5月14日0:00から23:59までの24時間限定で、合計10商品が対象となる。詳しい情報はセール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。