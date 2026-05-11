ユニットコム、最新グラフィックス「GeForce RTX 5090 Founders Edition」搭載のNVIDIA Studio認定PCおよびワークステーションを販売開始
2026年05月11日 12時30分更新
パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、ビジネス向けPCシリーズ「SOLUTION∞」から、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載したNVIDIA Studio 認定PCとワークステーションの販売を開始した。価格は、「SOLUTION-W189-LC285K-XKNX-NV-Limited Edition [NVIDIA Studio 認定PC]」が1,397,000円から。購入は、パソコン工房の公式オンラインストアにて可能だ。
NVIDIA Studio 認定PCは、クリエイターをサポートする高性能パソコンとして注目を集めている。このPCには、NVIDIA Studioドライバーがプリインストールされており、AdobeやAutodeskなどのトップクリエイティブアプリケーションにおいて卓越した性能を発揮する。GeForce RTX 5090 Founders Editionが搭載されているため、高いパフォーマンスと信頼性を実現しているという。
SOLUTION∞ワークステーションは、ディープラーニングや複雑なグラフィックスデザイン、AI開発など高度な計算処理用途に適した設計がされている。AIに特化した開発環境を求めるプロフェッショナル向けに、冷却性能の高いケースとクーラーを備え、高負荷での長時間稼働も安定している。国内生産に安心の3年間保証が付いており、冷却力を重視したフルタワーなど、様々な用途や環境に対応するラインナップを用意しているという。
この新しい製品群は、OSなしのモデルも展開されており、企業が独自にOSをインストールすることで自社サーバーとしても運用可能である。また、法人向けに特化したWindows 11 Pro for WorkstationsやLinux OSの動作確認情報も提供されており、用途に応じて環境を自由に選べる仕様だ。SOLOTION∞シリーズは、NVIDIAブランドの力を借りて、高度な演算性能を活かしたAIサポートを実現し、クリエイターや企業に最適なソリューションを提供している。
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