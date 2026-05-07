ゲーミングPCが最大13.3万円引き、RTX 5090搭載モデルも対象【5月7日限定】

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、5月7日に「2026/5/7 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で133,000円もお得に購入できる絶好のチャンスだ。

パソコンショップSEVENでは0:00から23:59までの24時間限定で、注目の商品が驚異の割引価格で登場する。特に注目すべきは「ZEFT R65XR」というモデルで、通常価格1,296,800円（税抜）から133,000円オフとなる特価1,163,800円（税抜）で販売される。製品スペックは、高性能プロセッサAMD Ryzen 9 9950X3D2や、驚異の処理能力を持つGeForce RTX 5090を搭載し、非常にパワフルなゲーミング体験を提供する。

他にも、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT R68C」や、スタイリッシュでバランスの取れたスペックを持つ「ZEFT R60GY」など、合計10商品がセール対象となっている。すべてのモデルが送料無料で提供されるため、気軽に購入することができる。購入希望者は、公式特設ページで詳細を確認しよう。



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