ゲーミングPCが最大13.3万円引き、RTX 5090搭載モデルも対象【5月7日限定】

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、5月7日に「2026/5/7 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で133,000円もお得に購入できる絶好のチャンスだ。
パソコンショップSEVENでは0:00から23:59までの24時間限定で、注目の商品が驚異の割引価格で登場する。特に注目すべきは「ZEFT R65XR」というモデルで、通常価格1,296,800円（税抜）から133,000円オフとなる特価1,163,800円（税抜）で販売される。製品スペックは、高性能プロセッサAMD Ryzen 9 9950X3D2や、驚異の処理能力を持つGeForce RTX 5090を搭載し、非常にパワフルなゲーミング体験を提供する。
他にも、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT R68C」や、スタイリッシュでバランスの取れたスペックを持つ「ZEFT R60GY」など、合計10商品がセール対象となっている。すべてのモデルが送料無料で提供されるため、気軽に購入することができる。購入希望者は、公式特設ページで詳細を確認しよう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります