週刊アスキー No.1594(2026年5月5日発行)

特集1では、旅行や出張など移動の計画を簡単に作れるAI活用法。長期の休みや仕事などで時間を効率的に使う手助けに。特集2は表計算や画像補正などをより安く活用する方法を紹介する。

週アス最新号は5月5日（火）発行です。

電子版週刊アスキーの購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。

★アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】

南あみ

【特集】

旅行、出張の課題を解決

【特集】

グーグルのウェブサービスにお任せ！

【ニュース】

ASCII Top Stories

【連載】

ASCII Power Review

【ニュース】

PC自作ニュース

【連載】

T教授の戦略的衝動買い

【連載】

みやさとけいすけの工具探検隊

【連載】

JavaScriptの部屋

【連載】

今週のねこちゃん写真館

【連載】

今週のグルメ

【連載】

ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】

コラムジャングル

【ニュース】

ASCII.jp News

【連載】

今週のグラビア

【連載】

福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／5/5-5/11

【連載】

NeXT=完全予想

Newsstand（定期購読）およびBOOK☆WALKER、Kindle、Kobo（ともに単号販売）で電子版を配信しています。各電子書店での詳しい購入方法は、下記リンクの記事をご参照ください。

Newsstandで電子書籍版をダウンロード

アスキーでは、電子版週刊アスキーが読み放題になるサービス「ASCII倶楽部」を展開中です。会員期間中は2013年からのバックナンバーも読み放題！

■通巻：1594号

■発行：2026年5月5日(火)

■次号発行予定：2026年5月12日(火)