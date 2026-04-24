AMD Ryzen 9 9950X3D2搭載ゲーミングPCがiiyama PCから登場｜RTX 5090モデルも選択可能

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、「iiyama PC」ブランドから、AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionを搭載したゲーミングPCを4月24日より販売開始する。製品名は「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-XK1X」と「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-TGX」で、それぞれ914,800円と564,800円で提供される。

AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionは、Zen 5アーキテクチャを採用し、デュアルAMD 3D V-Cacheテクノロジーを活用する。これにより192MBの大容量L3キャッシュを提供し、キャッシュ依存度の高い作業で優れたパフォーマンスを発揮するという。最大5.6GHzのブーストクロックと高効率なコア設計は、シングルスレッドからマルチスレッドまでの処理を強力にサポートする。

特に、ゲーミングやクリエイティブな作業、映像編集や3Dレンダリングに対して、驚異的な性能と応答性を実現する。販売されるモデルは、「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-XK1X」と「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-TGX」で、カスタマイズ可能なBTO（Build to Order）方式を採用するため、ユーザーのニーズに合わせた仕様選択が可能だ。

プロセッサは、より細かな4nmプロセスルールで設計されており、高い電力性能と効率的なスループットを実現する。この設計により、前世代と比べゲーム性能が平均8％、クリエイティブ性能が平均13％向上するとされている。さらに、Windows 11 Homeを搭載し、最新のグラフィックスカードやメモリ、ストレージオプションを選択できる。

それぞれのモデルは柔軟なBTO構成が可能で、標準構成として「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-XK1X」にはNVIDIA GeForce RTX 5090を装備し、「LEVEL-R7B8-LCR9ZZ-TGX」にはAMD Radeon RX 9070 XTを装備していることが特徴だ。