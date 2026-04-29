GWセールで狙い目はこれ！ RTX搭載ゲーミングノートや格安テレビが登場

ソフマップは、4月29日より実施しているゴールデンウィークセールにて、新たな商品群を追加した。注目は、狭いスペースにも収まるコンパクトなシンプルアウトレットエアコンや、多様なエンタメに最適なフルハイビジョン液晶テレビ、そして高性能ゲーミングノートPCだ。

特に目を引くのが、HITACHIの「白くまくんAJシリーズ RAS-AJ2225S-W」エアコンで、価格は54,980円だ。加えて、Hisenseの「40A4N」は、ネット動画やゲームの視聴に適した40V型フルハイビジョンアウトレット液晶テレビで、34,980円で販売されている。

ゲーマー向けには、Acerの「ANV15-52-F76Z55 Nitro V 15」ゲーミングノートパソコンが提供されている。価格は209,800円で、インテル Core i7-13620H プロセッサー、RTX 5050 Laptop GPU、16GBメモリー、大容量1TB SSDが搭載されており、ゲームやクリエイティブワークに最適な性能を誇る。

これらの他にも数多くのアウトレット品が数量限定で追加されているため、興味のある人は早めのチェックを推奨する。早期の完売が予想されるため、この機会を逃さないように注意したい。