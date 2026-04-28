自作PCチャンス到来！ AMD Ryzen×マザーボードセットがGW特価で登場
ソフマップは、4月25日からゴールデンウィークセールを開始し、特にAMD Ryzenとマザーボードのセットをお得な価格で提供している。期間限定のこのセールは、5月10日まで行われる。
今回のセールの目玉商品は、「AMD Ryzen 7 9800X3D」と「X870E Nova WiFi」のセットで、99,560円とお買い得である。このセットは、ゲーマーやクリエイターに最適なプロセッサとマザーボードの組み合わせとなる。
さらに「AMD Ryzen 5 9600X」と、耐久性と信頼性に優れたmicroATXマザーボード「B850M Steel Legend WiFi」のセットも55,380円で購入可能だ。これらのセットは、自作パソコン初心者にもおすすめだという。
ソフマップのゴールデンウィークセールは、初心者から上級者まで幅広いユーザーに適したパソコンパーツが揃っており、この機会に自作PCに興味を持つ人々にとって絶好のチャンスとなる。詳しくは公式通販サイトで確認できる。
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