マウス「G TUNE FZ-A9G90」発売｜Ryzen 9 9950X3Dでゲームも制作も最強クラス
マウスコンピューターは、新たにAMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサを搭載したデスクトップパソコン「G TUNE FZ-A9G90」を販売開始する。価格は1,399,800円からで、同社のWEBサイトや各ダイレクトショップ、電話通販窓口、および法人営業窓口での購入が可能だ。
AMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサは、クリエーターや開発者向けに設計されており、特に高負荷な処理が日常的に行われる環境で、その性能を発揮する。第2世代 AMD 3D V-Cacheのデュアル構成により、タイムライン編集や大規模データセットの処理で大幅なレイテンシの低減を実現し、応答性と快適な作業環境をもたらす。加えて、高フレームレートと安定した動作により、スムーズで没入感のあるゲーム体験も可能だという。
「G TUNE FZシリーズ」の筐体は、最大で7基の空冷ファンと2基の大型360mm水冷ラジエーターを搭載可能なデザインを採用しており、優れた冷却性能を備えている。また、大型グラフィックスカードによる筐体の歪みを防止するサポートバーや、滑り防止のラバーを装着した大型スタンドも標準装備されている。各パーツと熱源を分離し、独立したエアフローで冷却する構造で、パフォーマンスの向上と安定した動作を支えている。
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