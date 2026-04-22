10万円引きも！ マウスコンピューターGWセールの注目モデルまとめ
マウスコンピューターは4月22日から5月13日10時59分まで、公式ECサイトにて「ゴールデンウィークセール」を開催する。期間中は最大100,000円OFFの値引きが適用されるという。
今回のセールでは、ノートパソコンやデスクトップPCを含む多彩な製品が大幅に割引されている。例えば、ノートPCの「mouse A4-A5U01SR-B」は、通常価格136,800円が119,900円と16,900円の値引き。デスクトップの「G TUNE FZ-I7G80」は最大値引きの対象商品で、649,800円が549,800円となっている。
セールの対象となるブランドは、「mouse」、「G TUNE」、そして「DAIV」などがラインナップ。特に注目すべきは、「DAIV」のクリエイターモデルである「DAIV S5-A7G60SR-A」が20,000円引きの359,800円で購入可能という点だ。これらの製品は、ハイパフォーマンスを要求されるユーザーにとって大きな魅力となるだろう。
マウスコンピューターの製品は公式ECサイトで直接購入することができる。詳細な製品情報は、それぞれの製品ページで確認可能だ。この機会に高性能なPCを手に入れたい人は、公式サイトをチェックしよう。
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