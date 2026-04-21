RTX 5060 Ti搭載×32GBメモリの高性能ゲーミングPC、マウスが限定販売
マウスコンピューターは4月21日より、「ゲーミングデスクPC メモリ32GB祭り！」を開催する。このキャンペーンでは、G TUNEとNEXTGEARブランドの特別モデルが対象で、5月26日午前11時まで限定で購入できる。キャンペーン期間中に手に入れることのできる製品は、高性能なメモリを搭載し、パフォーマンスを重視したゲーマーやクリエイターにおすすめだ。
G TUNEからはメモリ32GBを標準搭載した特別モデルが登場。このモデルの一つである「G TUNE DG-A7G6T」は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)を搭載し、さらなるパワーを追求する方に最適だ。価格は289,800円で、パフォーマンスと価格が見合った選択肢として期待できる。
一方、NEXTGEARからも注目のモデルが投入される。通常の16GBメモリから32GBへとアップグレードされた「NEXTGEAR JG-A5G6T」は、AMD Ryzen 5 4500プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16GB)を装備。価格は据え置きのまま249,800円で、このキャンペーンにおいて非常にコストパフォーマンスの高い選択となるだろう。
キャンペーン詳細や購入方法などは、マウスコンピューターの公式ホームページまたは各ブランドページから確認できる。最新の技術を搭載したこれらのゲーミングPCを手に入れる絶好の機会をぜひお見逃しなく。
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