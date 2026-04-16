フルHDじゃ物足りない人へ、2万円台で買えるWQHDモニター登場

JAPANNEXTは、4月16日に23.8インチのIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度の液晶モニター「JN-IPS238Q」を23,980円（直販価格:税込）で発売する。

JN-IPS238Qは、色やコントラストの変化が少ないIPSパネルとsRGB:99%の広色域に対応しており、最大輝度250cd/m²を誇る。このため、動画や写真の編集においても色鮮やかな表示を実現する。また、上下左右178°の広視野角を持ち、どの角度からも一貫した画質を維持することが可能だという。

接続面でも充実しており、HDMI 2.0とDisplayPort 1.4を各1ポート備え、75Hzのリフレッシュレートによりスムーズな映像が得られる。さらに、AdaptiveSync(FreeSync)に対応しており、ティアリングを防ぐことで滑らかな映像体験を提供する。また、眼に優しいフリッカーフリー機能やブルーライト軽減モードも装備され、長時間使用しても快適さを維持する。

追加の特徴として、75×75mmのVESAマウントに対応し別売りのモニターアームに取り付け可能である点や、内蔵2W×2スピーカーの存在が挙げられる。保証は2年間のメーカー保証が付属しており、安全性と信頼性を後押しする。