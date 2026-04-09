チャット・サブ画面に最適！ 縦長7.8インチのタッチ対応モバイルモニターが登場【USB-C＆miniHDMI対応】
JAPANNEXTは4月9日、7.8インチのIPSタッチパネルを搭載した縦長小型モバイルモニター「JN-MD-IPST784」を16,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。
新製品「JN-MD-IPST784」は、モバイル性の高い縦長デザインが特徴で、5点マルチタッチ対応により直感的な操作が可能だ。コンパクトなサイズで、専用の小型スタンドを使用することでデスクスペースを効率的に活用することができる。また、ハイブリッド対応のUSB-CとminiHDMI入力端子を備え、Windows 11環境下での使用に最適化されている。なお、Apple macOSでは動作確認が取れていないという。
このモバイルモニターは特にチャットアプリや電子POP標示など縦方向ディスプレイに最適である。横向きスタンドも利用できるため、動画視聴時には横画面としても使用可能だ。スタンドを含む本体は、サイズが高さ240mm×幅101mm×奥行78mm、重量がおよそ200gと軽量で、取り扱いも簡単である。欠点としてスピーカーやプレーヤー機能は搭載されていないため、音声再生が必要な場合は別途機器が必要となる。
本製品には2年間のメーカー保証が付属し、ユーザーは安心して製品を利用することができる。
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