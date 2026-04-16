白で統一されたデザインも魅力、4K・120Hz対応ゲーミングモニター
JAPANNEXTは、最新の27インチ4Kゲーミングモニター「JN-i27G120U2-W」を4月16日に発売する。この製品は120Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度を備え、魅力的な36,980円（直販価格:税込）という価格でECサイト限定で販売される。
JN-i27G120U2-Wは、フルHDの約4倍の解像度を誇る4K（3840×2160）表示を実現し、高精細な映像を提供する。また、高速リフレッシュレートの120Hzに加え、応答速度1ms（MPRT）は、特にゲームプレイ時に滑らかな映像を提供する。IPSパネルにより、視野角も広く、色の再現性も優れているため、デスクワークでも高い生産性を発揮する。
本体はホワイトで統一されており、モニターのベゼルやスタンド、さらに付属の電源アダプターやケーブル類にもホワイトカラーを採用している。さらに、400cd/m2の高輝度液晶パネル、sRGB:100%の広色域をカバーし、HDR400の性能も備えているため、コンテンツを鮮やかに映し出す。
製品にはHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2の入力端子があり、多様なデバイスとの接続が可能。さらにPS5との4K:120Hz接続にも対応し、AdaptiveSync（FreeSync）技術により、ティアリングのない滑らかなゲーム体験を提供するとしている。VESAマウント対応や2Wスピーカー内蔵など、取り回しにも工夫がなされている。2年間のメーカー保証が付いているのも安心だ。
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