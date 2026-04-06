伝説のデザインが蘇る──士郎正宗マウス「M-SHIROW1」ついに予約開始

エレコムが展開する「M.A.P.P.(THE MECHANICAL DESIGNERS ACCELERATE THE PERIPHERAL PRODUCTS)」プロジェクトの復刻版「M-SHIROW1」が登場する。ソフマップは4月6日から、この限定モデルの予約を開始した。このマウスは、2002年に士郎正宗氏とメカニックデザイナー・カトキハジメ氏がデザインを手掛けたモデルの復活を目指しており、高級感のあるデザインと卓越した機能を兼ね備えている。

M-SHIROW1は、オリジナルデザインを維持しつつ、現代のテクノロジーに合った進化を遂げた。特に、士郎氏自らが再調整したサイドボタン周辺のデザインは注目に値する。全ボタンが静音対応となっており、騒音を気にせず快適に使用できる。オフィスやカフェといったスペースでの使用を想定しており、長期間使用可能な素材選定がなされている。

この製品は、「M-SHIROW1BK」「M-SHIROW1SC」「M-SHIROW1WH」という三色展開で、それぞれソフマップの公式通販サイトから予約購入できる。

士郎正宗氏の優れたデザインセンスが結実したこのマウスは、デザインに敏感なユーザーにも、実用的な製品を求めるプロフェッショナルにも魅力的な選択肢となるだろう。