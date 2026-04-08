RTX 5090×Core Ultra搭載PCが値下げ！ BTOゲーミングPC24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、「24時間限定セール」を開催する。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大112,000円オフとなり、購入を検討している人にとって絶好のチャンスだ。

セールの目玉商品は、「ZEFT G62BZ」で、通常価格1,099,800円（税抜）が112,000円オフの987,800円（税抜）で手に入る。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版OS、intel Core Ultra7-270K Plusプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、64GB DDR5メモリを搭載し、ゲームや動画編集、3Dレンダリングに最適なスペックを誇る。また、送料無料という嬉しい特典もついている。

他にも「ZEFT Z55XQ」や「ZEFT R60IH」など、魅力的な価格設定で提供されるモデルがセール対象に含まれる。「ZEFT Z55XQ」は通常価格597,800円が59,000円オフの特価538,800円（税抜）、「ZEFT R60IH」は通常価格647,800円が64,000円オフの特価583,800円（税抜）で販売される。これらのモデルも送料無料で、性能と価格のバランスが絶妙な商品だ。

セールは4月10日の0:00から23:59までの24時間限定で行われ、公式サイトから簡単に購入できる。全10種の商品が対象となっており、この機会に自分にぴったりのパソコンを見つけてほしい。詳細はセール特設ページで確認可能だ。