RTX 5090×Core Ultra搭載PCが値下げ！ BTOゲーミングPC24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENにて、「24時間限定セール」を開催する。この特別セールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大112,000円オフとなり、購入を検討している人にとって絶好のチャンスだ。
セールの目玉商品は、「ZEFT G62BZ」で、通常価格1,099,800円（税抜）が112,000円オフの987,800円（税抜）で手に入る。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版OS、intel Core Ultra7-270K Plusプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、64GB DDR5メモリを搭載し、ゲームや動画編集、3Dレンダリングに最適なスペックを誇る。また、送料無料という嬉しい特典もついている。
他にも「ZEFT Z55XQ」や「ZEFT R60IH」など、魅力的な価格設定で提供されるモデルがセール対象に含まれる。「ZEFT Z55XQ」は通常価格597,800円が59,000円オフの特価538,800円（税抜）、「ZEFT R60IH」は通常価格647,800円が64,000円オフの特価583,800円（税抜）で販売される。これらのモデルも送料無料で、性能と価格のバランスが絶妙な商品だ。
セールは4月10日の0:00から23:59までの24時間限定で行われ、公式サイトから簡単に購入できる。全10種の商品が対象となっており、この機会に自分にぴったりのパソコンを見つけてほしい。詳細はセール特設ページで確認可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります