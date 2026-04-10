約46万円から、RTX 50搭載の18型ゲーミングノート「GAMING A18 PRO」発売
GIGABYTEは、4月11日より新型ゲーミングノートPC「GAMING A18 PRO」シリーズを発売することを発表した。
GAMING A18 PROシリーズは、10コア/16スレッドのIntel Core 7 240Hプロセッサを搭載しており、高性能なマルチタスク処理と省電力化を両立している。加えて、NVIDIAの最新Blackwellアーキテクチャを採用したGeForce RTX 50シリーズにより、AIとグラフィックス性能が向上し、特に上位モデルではNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUが最大1334 AI TOPSを実現している。
ディスプレイには、18.0型WQXGA液晶パネルを採用し、DCI-P3 100％の色域と165Hzのリフレッシュレートで鮮明な映像を提供する。Pantone色校正やTÜV Rheinland認証を受けており、様々な環境に対応したディスプレイ機能が備わっている。さらに、GIGABYTE独自の冷却技術「WINDFORCE Infinity EX」により、最大の冷却性能を実現し、快適なゲーム体験を提供する。
その他の特徴として、キーボードには単色RGBバックライトを搭載し、Dolby Atmos対応の3Dサウンドで立体音響を実現する。ネットワーク機能も充実しており、Wi-Fi 6Eに対応した無線接続が可能だ。また、AIエージェント「GiMATE」の搭載により、音声認識での操作やAI機能を用いたオーバークロック設定が可能になっている。
GAMING A18 PROシリーズには「GAMING A18 PRO DYJG3JPBC4JH」（価格58万円前後）と「GAMING A18 PRO DXJG3JPBC4JH」（価格46万円前後）の2つのモデルが用意されている。
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