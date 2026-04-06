パソコンショップSEVENが4月9日に限定セール、RTX 5070/5080搭載PCが大幅値引き

4月9日、BTOパソコンメーカーであるセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが『2026/4/9 24時間限定セール』を実施する。セール期間中は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフで販売され、期間は4月9日0:00から23:59までの24時間限定となる。
セールの目玉商品として人気を集めているのが、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT G62CO」だ。このモデルはIntelのCore Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、高いパフォーマンスを提供する。通常価格779,800円（税抜）から80,000円オフの699,800円（税抜）での特価販売となっている。
また、「ZEFT R62Q」や「ZEFT Z59F」も特価で購入できる。「ZEFT R62Q」はAMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、通常価格449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）で販売。「ZEFT Z59F」はIntel Core Ultra9-285Kプロセッサを使用し、通常価格568,800円（税抜）から69,000円オフの499,800円（税抜）となっている。
これらの商品を含む全10商品がセール対象となり、詳細な製品情報は公式セール特設ページで確認可能だ。この機会を逃さず、最新テクノロジーを備えた高性能PCをよりお得に手に入れよう。
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