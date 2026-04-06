64GBメモリ搭載モデルも値下げ、ハイエンドBTOが最大10万円オフ

セブンアールジャパンは、4月7日に『24時間限定セール』を開催する。このセールは最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大で100,000円オフとなるもので、ゲーマー必見のイベントだ。セールは4月7日の0:00から23:59までの間に行われる。
セールの注目商品は、「ZEFT Z55BV」だ。このPCは、Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra7-265プロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボード、16GB DDR5メモリ、そして2000GB SSDのストレージを備えている。価格は通常988,800円のところ、セール時は888,800円(税抜)だ。
さらに、「ZEFT Z56W」は、Windows 11 Home 64ビット版とintel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを搭載し、64GBのDDR5メモリと1000GBのSSDを提供する。このモデルは通常価格549,800円が499,800円(税抜)となる。
「ZEFT R68K」も見逃せない。Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサ、GeForce RTX 5070グラフィックボードを特徴とし、32GBのDDR5メモリと1000GB SSDを装備している。通常価格449,800円が413,800円(税抜)に値下げされる。
この他にも、計10商品がセール対象となっている。商品の詳細や購入方法については、セール特設ページで確認できる。
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