Core Ultra 9×RTX 5090搭載PCが11.4万円オフ、ハイエンド構成が特価に

セブンアールジャパンは、4月5日に『2026/4/5 24時間限定セール』を開催する。このセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大114,000円の大幅割引で提供される特別なイベントである。
セールでは、「ZEFT Z55CC」や「ZEFT R60AD」などの最新モデルが展開され、テクノロジー愛好家たちにとって見逃せない機会となる。「ZEFT Z55CC」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285KのプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードで高性能を誇る。通常価格1,083,800円が114,000円オフの969,800円（税抜）で購入できる。
また、「ZEFT R60AD」は、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5080を搭載し、通常価格599,800円が53,000円オフの546,800円（税抜）となる。1200W 80Plus gold電源の「ZEFT Z55CC」と1000W 80Plus gold電源の「ZEFT R60AD」は共に送料無料で、オンラインストアから購入可能だ。
最後に、「ZEFT Z57E」は、intel Core Ultra7-265FのプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを持ち、メモリは64GB DDR5を採用。通常477,800円が48,000円オフの429,800円（税抜）に設定されている。取扱商品は全10種類で、詳細はセール特設ページで確認できる。
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