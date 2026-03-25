JAPANNEXT、学生向けに4Kモニター無償提供 10周年記念プログラム開始
JAPANNEXTは3月25日、10周年を記念して新たに「学生応援プログラム」を発表した。このプログラムは日本全国の学生を対象としており、プログラムの詳細と申し込みは3月25日11時より特設ページで公開されるという。
本サポートプログラムは、JAPANNEXTがこれまで展開してきた液晶ディスプレイ製品を通じて、全国の学生を応援するものだ。学生の学びやクリエイティブな活動を支えるため、小中学校から大学・専門学校まで幅広い層を対象に内容を用意している。初回の取り組みとして、高校生向け映画コンクール「eiga worldcup（エイガワールドカップ）」に協賛し、約1.18倍の高解像度を誇るJAPANNEXT製4K Plusモニターの無償貸出キャンペーンを実施中だ。
「eiga worldcup」は、15歳から19歳までの高等学校、専修学校、専門学校、高等専門学校に所属する生徒を対象とした映画コンクールで、様々なプロフェッショナルが審査を行う。JAPANNEXTは、このコンクールに参加する高校生を支援し、4K解像度での映像制作を可能にする4K Plus解像度モニターを提供し、参加プロジェクトの映像制作を支援する。4K Plusモニターは3840x2560の解像度を持ち、sRGB100%、DCI-P3 95%の広色域に対応することで、高品質な映像制作を可能にするという。
詳細や申請方法については「学生応援プログラム」専用ページで確認可能。映画コンクールの特設ページも用意されており、申し込みは2026年5月末まで受け付け中だ。
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