Core Ultra×RTX 5090搭載PCが約10万円引き、パソコンショップSEVENの限定セール開始

セブンアールジャパンは、3月26日に24時間限定のセールを開催する。この特別セールは、同社が運営する「パソコンショップSEVEN」にて行われ、最新のゲーミングPCが最大で102,000円も割引されるという魅力的な内容だ。
セールの目玉となる商品には、ゲーミングPC「ZEFT Z55IZ」が含まれている。このPCは、最新のintel Core Ultra5-235プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載しており、通常価格998,800円（税抜）のところ、今回のセールでは102,000円オフの896,800円（税抜）で購入可能だ。また、Windows 11 Pro 64ビット版のOSがインストール済みで、メモリは32GB DDR5(16GB x2)、ストレージは1000GB SSDを備えている。
他にも「ZEFT Z56TA」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを搭載し、44,000円の値引きで425,800円（税抜）、「ZEFT R67H」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを備え、20,000円オフの379,800円（税抜）という特別価格で販売される。
セールの詳細および購入は、特設ページで確認可能だ。この機会に、高性能なゲーミングPCを手に入れたいユーザーには見逃せないチャンスだ。
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