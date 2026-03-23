RTX5070 Ti／5080搭載BTOが値下げ、ゲーマー向け高性能PCが特価販売

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、3月25日に24時間限定セールを実施する。このセールでは、最先端のゲーミングPCとデスクトップPCを最大100,000円引きで提供するという。セールは3月25日0:00から23:59までの間に開催される。

特に注目すべきは「ZEFT Z55XO」である。このモデルは最新のIntel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5080を搭載した高性能ゲーミングPCで、特価の899,800円（税抜）で購入可能となる。加えて、同モデルは128GBのDDR5メモリや2000GB SSD+2TB HDDなどを備えており、ゲーマーやクリエイターに最適なスペックを提供する。

また、「ZEFT Z55YD」は比較的手頃な価格帯でありながら効率的なパフォーマンスを発揮するPCだ。通常価格から50,000円引きの399,800円（税抜）で購入でき、リアルタイムのゲームプレイやマルチタスクをサポートするGeForce RTX 5070 Tiを搭載している。セール特価での提供は意欲的なプログラマーやマルチメディアユーザーにも嬉しい選択肢だ。

一方、「ZEFT R67AS」はAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070XTを組み込んだモデルで、安定したパフォーマンスを提供する。通常価格369,800円（税抜）が343,800円（税抜）に割引され、性能・価格バランスの取れた商品となっている。このミドルタワーケースデザインは、スタイルと機能性を兼ね備えている。

セール商品は全10種存在し、詳細はセール特設ページで確認可能だ。