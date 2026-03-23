高性能ゲーミングPC「G TUNE P」シリーズ発売！ AMD Ryzen AI 7 450搭載でさらなる進化を実現

マウスコンピューターは3月23日、新しいゲーミングパソコン「G TUNE P」シリーズを販売開始すると発表した。このシリーズは、AI処理専用のNPUを搭載したAMDのRyzen AI 7 450プロセッサを採用しており、高性能なグラフィックスと冷却システムを備えている。価格は289,800円からで、公式ウェブサイトや電話通販窓口などで購入可能だ。

新たに登場する「G TUNE P」シリーズは、AIチップを搭載したAMD Ryzen AI 7 450プロセッサを主力に、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたゲーミングノートPCだ。AI技術を駆使した「Copilot+ PC」には、日常利用や業務活用に役立つ多様なAI機能が搭載されている。静音性を高める新開発のエアインテークリフターは底面から吸気スペースを拡大し、センサー制御でファンの回転数を自動調整する。

カラーバリエーションにはブラック、ホワイト、レッドの3色が用意され、それぞれの設置環境に応じて選択可能だ。また、ディスプレイはアスペクト比16:9、リフレッシュレート165Hzに対応した液晶パネルを採用し、FPSや格闘ゲームでの滑らかな映像表示を可能にする。最大350nitの輝度を備えたディスプレイは、室内でも十分な視認性を確保している。

「G TUNE P5-A7G60BK-D / ブラック（Copilot+ PC）」は、16GBのメモリと500GBのNVMe Gen4×4 M.2 SSDを搭載しており、プレミアムなゲーム体験を提供する。動作の静音化とパフォーマンスの向上を兼ね備え、あらゆるシーンで快適な使用が可能だとしている。