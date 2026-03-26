赤いG TUNE降臨 RTX 5060／5070搭載の特別モデル、各100台限定で販売

G TUNE、PC USERコラボの限定ゲーミングノートを発売

マウスコンピューターは3月26日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」から、ITmediaが運営する「ITmedia PC USER」とコラボレーションした特別モデル「G TUNE P5-I7G60RD-C」「G TUNE P5-I7G70RD-C」を発売すると発表した。

いずれも100台限定で、販売はマウスコンピューターのWebサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口から。価格はRTX 5060 Laptop GPU搭載モデルが26万9800円から、RTX 5070 Laptop GPU搭載モデルが29万9800円からとなる。

今回の製品は、PC USERの企業カラーであるレッドを採用したG TUNE P5シリーズの特別仕様モデル。G TUNEとPC USER、そしてITmediaの記事から生まれたキャラクター「ITちゃん」がノートPCでコラボするのは、2013年の天板印刷コラボ以来13年ぶりだという。

今回は、イラストレーターのrefeia氏がG TUNEの世界観に合わせてITちゃんを描き下ろし、オリジナル壁紙としてプリインストールする点が大きな特徴となる。

RTX 5060／5070搭載、WQHD・165Hz液晶や32GBメモリーを装備

製品は2モデル構成で、どちらもCPUにCore i7-13620H、メモリーに32GB、ストレージに1TB NVMe SSDを採用する。液晶は15.6型で、解像度は2560×1440ドットのWQHD、165Hz駆動、sRGB比100％対応となっており、最新ゲームだけでなく、高フレームレートが求められるeスポーツタイトルや、配信・録画を並行する用途も想定した仕様である。GPUは下位モデルがGeForce RTX 5060 Laptop GPU、上位モデルがGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載する。

インターフェース面では、Mini DisplayPort、HDMI、USB 3.2 Gen 2 Type-Cによる映像出力に対応し、最大4画面同時出力が可能。有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5も備え、Webカメラはプライバシーシャッター付きの200万画素仕様。さらに、PC USERコラボ限定のオリジナルステッカーを購入特典として同梱し、マカフィー リブセーフ4年版、3年間のセンドバック修理保証、24時間365日の電話サポートも付属する。