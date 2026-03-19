ASIA esports EXPO 2026でG TUNE試遊可能！ マウスコンピューターが最新ゲーミングPC披露

マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」とともに、3月21日と22日の二日間、愛知県のAichi Sky Expoで開催される「ASIA esports EXPO 2026」に機材協賛として参加するという。イベントでは、同社の最新ゲーミングPCの試遊体験が可能であり、景品が当たる抽選キャンペーンも実施される。

G TUNEは、eスポーツシーンを支える高性能なゲーミングパソコンブランドとして知られている。このイベントでは、デスクトップパソコン「G TUNE FG-A7G80」が使用される。AMD Ryzen 7 9800X 3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、メモリは32GBとなる。ストレージは2TBのM.2 SSD（NVMe Gen4×4）であるため、高速な処理能力と大容量を兼ね備えている。

展示ホールDのマウスコンピューターブースでは、最新のゲーミングディスプレイ「iiyama G-MASTER GB2591HSU-B1J」を使用して、実際の競技での使用を想定した体験を提供する。リフレッシュレート320Hz、応答速度0.4msで、快適なゲームプレイを実現する。

また、ブースでは「G TUNE FZ-A7G80」や「G TUNE DG-I7G70」を試遊でき、来場者は実際にG TUNEのパフォーマンスを実感できる。抽選会では「iiyama G-MASTER」や「G TUNE ラピッドトリガーキーボード GMK82」が当たるチャンスもあり、参加者を大いに楽しませる企画が揃う。