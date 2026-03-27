マウスコンピューターの店舗限定セール開始、ゲーミングPCが大幅値下げ

マウスコンピューターでは、3月27日から4月23日までの期間限定で、「マウスコンピューターダイレクトショップ」と「G-Tune : Garage大阪」にて特別セールを開催する。配信やゲーム、3Dモデリングに適した高性能ノートPCや、クリエイティブ作業に最適なデスクトップPCが特別価格で提供される。

注目製品の一つは、ノートPC「G TUNE P5-I7G60WT-C」だ。Windows 11 Homeを搭載し、最新のインテル Core i7-13620H プロセッサーとGeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB）が駆動する。32GBのDDR5-5200メモリと1TBのNVMe Gen4 SSDにより、重い作業もスムーズに処理可能だ。この15.6型のWQHDノングレアディスプレイは165Hzに対応しており、ゲーミングに最適な視覚体験を提供する。通常価格339,700円のところ、店舗限定で289,800円で購入できる。

また、クリエイティブ用途向けのデスクトップPC「DAIV KM-I7G60/EX」も登場する。こちらもWindows 11 Homeを搭載し、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265およびGeForce RTX 5060（8GB）による強力なパフォーマンスを提供する。32GBのDDR5-5600メモリと1TBのNVMe Gen4 SSDという構成に加え、750Wの80PLUS BRONZE電源を備えている。このモデルの価格は通常379,200円だが、セール期間中は319,800円にて提供される。

セール期間中、これらの商品は数量限定での販売となるため、購入を検討している人は早めの来店がおすすめだ。

※2026年3月27日追記：一部価格に変更があったため修正しました。