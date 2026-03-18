マウスコンピューター春セール開始！ 最大80,000円引きでノートPC・ゲーミングPCが激安

マウスコンピューターは3月18日より、ECサイトにて大規模な「春の大感謝セール」を開催する。最大80,000円の値引きが適用されるこのセールは、4月8日10時59分まで続く。

セール対象商品は、ノートパソコンからデスクトップPCまで多岐にわたる。例えば、ノートPC「mouse A5-A5A01SR-A」は通常価格123,800円が108,700円となり、G TUNEの「G TUNE P6-I5G60BK-B」は249,800円が229,700円に割引される。さらに、デスクトップPC「G TUNE FG-A7G80」は最大値引き80,000円が適用され549,800円で購入可能だ。

他にもDAIVシリーズのデスクトップ「DAIV FX-I7G70」も対象で、409,800円が379,800円となる。このように幅広い選択肢の中から、自分にぴったりの製品をお得に手に入れることができるのが、今回のセールの魅力だ。

セールは3月18日に開始し、4月8日の午前10時59分までの限定開催となっている。この期間中、初めてのパソコン購入を検討している人や、パワフルなマシンにアップグレードしたいと考えている人には絶好のチャンスだ。興味のある人は、マウスコンピューターのECサイトで詳しい製品情報を確認しよう。