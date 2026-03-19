Core Ultra＋RTX 5090搭載PCが約12万円オフ、ハイエンド勢必見の限定セール

セブンアールジャパンは、3月23日に同社が運営するパソコンショップSEVENにて『2026/3/23 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大117,000円オフで購入可能となる。セールは3月23日0:00から23:59までの間に実施される。

発売される主な製品の一つである【ZEFT Z55HV】は、Microsoft Windows 11 Proを採用し、intel Core Ultra7-265KFプロセッサーとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載している。メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDで構成されており、Antec P20Cケースに収められている。このハイスペックなモデルが通常1,016,800円のところ、117,000円オフの特価899,800円（税抜）で購入できる。

さらに、【ZEFT Z58P】では、Microsoft Windows 11 Home、intel Core Ultra5-235プロセッサー、GeForce RTX 5060 Ti 8GBグラフィックボードが特徴だ。32GBのDDR5メモリと1000GBのSSDを搭載し、通常価格339,800円より21,000円オフの318,800円（税抜）で提供される。

【ZEFT R69AC】は、AMD Ryzen 7 9800X3Dを採用したモデルで、GeForce RTX 5070グラフィックボードを搭載。16GBのDDR5メモリに1000GBのSSDが組み合わされたこのモデルは通常378,800円から29,000円オフの349,800円（税抜）で販売される。

全商品が送料無料となり、全10商品がセール対象となっている。購入方法やさらに詳しい製品情報は、セール特設ページを参照されたい。