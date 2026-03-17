HISモバイル、aiwaブランドのお手頃価格なタブレットの取り扱いを開始

HISモバイルは、公式オンラインショップで「aiwa」ブランドのAndroidタブレットの取り扱いを開始した。

実際に販売されるのは8型～13.3型の4モデルで、詳しくは以下の表のとおり。HISモバイルのSIM新規契約がセットでの割引も用意されている。

aiwaブランドのタブレットはアイワマーケティングジャパンが展開。比較的お手頃な価格帯を中心に、コスパと使いやすさの両方を兼ね備えたタブレットやPCなどを提供している。