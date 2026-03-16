27インチQHD×165Hzで2.3万円　ASUSの新ゲーミングモニター「VG27AQE5A」

ASUS JAPANは、TUF Gamingシリーズの第5世代となる27インチQHD（2560x1440）のゲーミングモニター「VG27AQE5A」を3月13日にドスパラより発売開始した。価格は23,800円。

TUF Gaming VG27AQE5Aは、プロゲーマー向けに設計された165Hz（OC）リフレッシュレートと0.3ms GTG（最小値）の応答時間を持ち、滑らかなゲームプレイを実現する。さらにASUS Extreme Low Motion Blurテクノロジーにより、ゴーストやモーションブラーを低減する。NVIDIA G-SYNC CompatibleとAMD FreeSync Premium対応に加え、独自のVariable Overdriveテクノロジーがシームレスでティアリングのないゲームプレイを保証するという。

また、モニター設定をマウスで簡単に調整できるDisplayWidget Centerを搭載し、ゲーミング体験を向上させるAI駆動機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーも注目のポイントだ。これにより、ユーザーはより直感的に設定を変更し、自分好みのビジュアルを手に入れることが可能である。