ASUS、ATX3.1対応の新電源「TUF Gaming Gold EVO」発表　850W/750Wで高耐久

ASUS JAPANは3月12日、新しい電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズ（850W / 750W）を発表した。価格は、「TUF-GAMING-850G-EVO」

が24,800円、「TUF-GAMING-750G-EVO」が21,800円。

TUF Gaming Gold EVOシリーズはミリタリーグレードの耐久性を持ち、ATX 3.1規格に対応している。850Wおよび750Wのモデルが用意されており、いずれもミリタリーグレードのコンデンサとデュアルボールベアリングの135mmファンにより、高い耐久性を実現している。また、プリント基板には湿気やほこりから保護するためのコーティングが施されており、悪条件下でも安定したパフォーマンスを提供するとしている。

特に注目すべき特徴はそのエッチングケーブルだ。UL1581難燃試験やUL758認証の厳しい基準をクリアし、取り回しのしやすさと耐久性を兼ね備えている。また、フルモジュラー設計により、ケーブルの取り外しが可能で、組み立ての効率性を向上させている。

このシリーズは、80 PLUSおよびCybenetics Gold認証を取得しており、日本製の低ESRコンデンサの採用により、効率的な電力供給を可能にしている。PCIe Gen 5.1グラフィックスカードに対応する16ピンPCIeケーブルが同梱されていることもポイントだ。保証期間は8年と長期にわたるため、安心して利用できる。

高性能で耐久性に優れた電源ユニットを求めるユーザーにとって、見逃せない選択肢となるだろう。