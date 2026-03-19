ROGの新ゲーミングチェア発表！ 3月27日発売＆約10万円からの高機能モデル

ASUS JAPANは3月19日、サイボーグ風デザインを採用した新たなゲーミングチェア「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」と「ROG Destrier Core Gaming Chair」を発表した。これらの製品は、快適なゲームプレイと最高の没入体験を提供するために設計され、3月27日より販売を開始する。価格は、「ROG Destrier Ergo Gaming Chair BK」が134,980円、「ROG Destrier Core Gaming Chair BK」と「ROG Destrier Core Gaming Chair WH」が100,980円。

新製品の「ROG Destrier Ergo Gaming Chair」は、ヘッドレスト、ランバーサポート、アームレストの調整が可能で、ユーザーの体にフィットする快適なゲーミング体験を提供する。特にモバイルゲームに配慮した特別なモードでは、アームレストを14cmまで調整でき、さらに360°回転が可能なため、細かなカスタマイズができる点が特徴だ。また、取り外し可能な遮音パネルが備わっており、外部の雑音を遮断してより深い没入感を実現する。

一方、「ROG Destrier Core Gaming Chair」も同様に、サイボーグデザインを取り入れた未来的なチェアで、調整可能なパーツにより高いフィット感を提供するという。耐久性の高いナイロンフレームと静音性に優れた75mmキャスターを採用し、快適で長時間のプレイにも耐える仕様となっている。通気性の高いメッシュクレードルと柔らかなPUフォームパッドもこのモデルの特徴だ。

どちらのゲーミングチェアも、ゲーミングPCをはじめとするROG製品と合わせて使用することで、現在のゲーミング環境をさらに未来的なものに変えてくれるだろう。