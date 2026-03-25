5K Fast IPS＋最大330Hz、ASUS「ROG Strix XG27JCG」登場

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、27インチ5Kゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」を3月27日より順次発売開始する。価格は142,920円。

「ROG Strix 5K XG27JCG」は、5120x2880の解像度を持つ5K Fast IPSパネルを採用し、218ppiの高画素密度によって鮮明なビジュアルを提供する。注目すべきは「デュアルモード（フレームレートブースト）」機能で、5Kの高精細モード（最大180Hz）と競技向けのQHDモード（最大330Hz）を切り替えることができる点だ。どちらのモードでも0.3ms（GTG）の応答速度を維持し、滑らかな操作感を楽しめるという。

モニターにはさらに、進化した「ELMB 2」技術が搭載されており、デュアルバックライト設計により従来の技術と比べて3倍ものピーク輝度を実現している。また、AIによるゲーミング支援機能も充実し、環境に合わせて最適な画質を自動選択する他、混雑する暗いシーンでも敵を見逃さないDynamic Shadow Boostが特徴だ。これらの機能により、ゲーマーは視覚的に没入しつつも操作性を損なわないとしている。

モニターはまた、VESA DisplayHDR 600の認証を取得しており、HDRコンテンツの再生時により広い色域と高コントラストを提供する。AMD FreeSync Premium ProおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応しており、広い範囲の仕様要求に応えられる高性能を持つ。これに加えて、専用のDisplayWidget Centerを用いることでWindowsだけでなくmacOSでも直観的な操作が可能だ。