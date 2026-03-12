Dropboxが解説「クラウドストレージの選び方」無料Webセミナー、3月18日開催

　Dropbox Japanは、3月18日にWebセミナー「さよならファイルサーバー！失敗しない、クラウドストレージ比較のポイント」を開催する。参加費は無料であり、事前登録が必要だ。

　本セミナーは、クラウドストレージの効果的な活用方法と選定時に注意すべきポイントを紹介するものだ。従来のファイルサーバー運用における課題に対応するため、多くの企業でクラウドストレージの導入が進んでいる背景がある。Dropboxは、ファイル共有だけでなく、社内外のコミュニケーション基盤としても利用され、進化を続けている。

　セミナーでは、主要なクラウドストレージの機能比較やDropboxが選ばれる理由を詳しく解説する予定だ。IT部門が直面するストレージコストやバックアップ運用の負荷、セキュリティリスクに対する具体的なソリューションを提案する。さらに、ユーザー部門が感じる社外アクセスやスマートデバイス利用の制限といった課題にも対応した内容となる。

　プログラムは15時から16時までの1時間で進行し、オンライン形式で行われるので、自宅やオフィスから自由に参加できる。セミナーの詳細や申し込みは、Dropbox Japanの公式ウェブサイトから可能だ。

